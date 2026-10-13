LE PARI COMMUNISTE
13 octobre 2026
La Chine, l’électricité et la course à l’IA
Au premier semestre 2026, la Chine a perdu l’équivalent de la consommation électrique annuelle du Mexique, de l’éolien et du solaire produits mais jamais consommés, faute de lignes suffisantes entre les immenses fermes de l’Ouest et les villes de la côte. Un paradoxe pour le pays qui détient déjà un tiers des capacités renouvelables mondiales. Pékin veut désormais transformer ce gâchis en atout décisif dans la course à l’IA face aux États-Unis. Le pari tiendra-t-il la distance ?
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Myriam Maestroni est présidente d'Economie d'Energie et de la Fondation E5T. Elle a remporté le Women's Award de La Tribune dans la catégorie "Green Business". Elle a accompli toute sa carrière dans le secteur de l'énergie. Après huit années à la tête de Primagaz France, elle a crée Ede, la société Economie d'énergie.
Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages majeurs: Intelligence émotionnelle (2008, Maxima), Mutations énergétiques (Gallimard, 2008) ou Comprendre le nouveau monde de l'énergie (Maxima, 2013), Understanding the new energy World 2.0 (Dow éditions).
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Myriam Maestroni est présidente d'Economie d'Energie et de la Fondation E5T. Elle a remporté le Women's Award de La Tribune dans la catégorie "Green Business". Elle a accompli toute sa carrière dans le secteur de l'énergie. Après huit années à la tête de Primagaz France, elle a crée Ede, la société Economie d'énergie.
Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages majeurs: Intelligence émotionnelle (2008, Maxima), Mutations énergétiques (Gallimard, 2008) ou Comprendre le nouveau monde de l'énergie (Maxima, 2013), Understanding the new energy World 2.0 (Dow éditions).