LE PARI COMMUNISTE

La Chine, l’électricité et la course à l’IA

Au premier semestre 2026, la Chine a perdu l’équivalent de la consommation électrique annuelle du Mexique, de l’éolien et du solaire produits mais jamais consommés, faute de lignes suffisantes entre les immenses fermes de l’Ouest et les villes de la côte. Un paradoxe pour le pays qui détient déjà un tiers des capacités renouvelables mondiales. Pékin veut désormais transformer ce gâchis en atout décisif dans la course à l’IA face aux États-Unis. Le pari tiendra-t-il la distance ?