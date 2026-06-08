WORLD IN MAPS
8 juin 2026
La carte du monde sans les pays de plus de 100 millions d’habitants
A quoi ressemblerait le monde sans les pays les plus peuplés ? Son visage sur une carte serait en tout cas drastiquement différent.
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THEMATIQUESInsolite
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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