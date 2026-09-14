PRESIDENTIELLE SANS BARDELLA
14 septembre 2026
La candidate du RN assume une ligne 100% Le Pen
Seule sur la tribune, Bardella relégué au premier rang mais loin de la candidate Le Pen : à Hénin-Beaumont, la mise en scène ne trompait pas. Logement, préférence nationale, loi SRU abrogée : Marine Le Pen a choisi le social plutôt que la posture d'État.
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).