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Marine Le Pen (à droite), présidente du groupe parlementaire d'extrême droite Rassemblement National (RN) et candidate à l'élection présidentielle française de 2027, et Jordan Bardella (à gauche), président du RN, réagissent sur scène à la fin d'un meeting marquant le début de la nouvelle année politique à Hénin-Beaumont, dans le nord de la France, le 13 septembre 2026.
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PRESIDENTIELLE SANS BARDELLA

14 septembre 2026

La candidate du RN assume une ligne 100% Le Pen

Seule sur la tribune, Bardella relégué au premier rang mais loin de la candidate Le Pen : à Hénin-Beaumont, la mise en scène ne trompait pas. Logement, préférence nationale, loi SRU abrogée : Marine Le Pen a choisi le social plutôt que la posture d'État.

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MOTS-CLES

Rassemblement National , élection présidentielle 2027 , Marine le Pen , Jordan Bardella , ligne lepéniste , Social , Logement , port du voile , rentrée politique , préférence nationale

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 

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