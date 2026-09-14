PRESIDENTIELLE SANS BARDELLA

La candidate du RN assume une ligne 100% Le Pen

Seule sur la tribune, Bardella relégué au premier rang mais loin de la candidate Le Pen : à Hénin-Beaumont, la mise en scène ne trompait pas. Logement, préférence nationale, loi SRU abrogée : Marine Le Pen a choisi le social plutôt que la posture d'État.