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REVUE DE PRESSE PEOPLE

12 septembre 2026

Gad Elmaleh & Rosalía affichent leurs amours; Céline Dion inquiète, Angèle repasse aux hommes; Jacques de Monaco reçoit une maison, Alexandra de Hanovre complote son mariage; Harry & Meghan s’enfoncent dans la mesconnerie; Mariah Carey twinnise

Rentrée royale, fiançailles à Monaco, couples sous tension et retours très attendus : la semaine des célébrités oscille entre faste, inquiétudes et scandales.

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MOTS-CLES

Revue de Presse People , Mariah Carey , justin bieber , Hailey Bieber , Meghan et Harry , Jacques de Monaco , Albert de Monaco , Céline Dion , Virginie Efira , Katy Perry , Justin Trudeau , Gad Elmaleh , Emily Ratajkowski , Romain Gavras , George Clooney , Amal Clooney , Pamela Anderson , Salma Hayek , cara delevingne , Taylor Swift , Travis Kelce , Alexandra de Hanovre , Jordan Bardella , Rosalia , Angèle , Jean Alesi , Kate Moss , people

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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