MENACE TERRORISTE A L'ERE DE L'IA
13 septembre 2026
25 ans après le 11 septembre, les acteurs non-étatiques et autres groupes terroristes s’emparent de l’IA à des fins militaires
25 ans après le 11 septembre, l’intelligence artificielle ouvre un nouveau front dans la prolifération des capacités militaires. Les groupes armés, rebelles ou terroristes peuvent désormais s’appuyer sur des modèles génératifs et des agents autonomes pour accélérer la recherche, le développement logiciel, la conception et l’analyse de systèmes d’armes. L’utilisation de Claude par une cellule probablement liée aux Houthis en apporte une illustration spectaculaire.
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Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
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Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.