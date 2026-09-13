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Un Yéménite brandit un missile factice orné des couleurs du drapeau palestinien et d'un keffieh à damier, devant les portraits de Yahya Sinwar, chef du Hamas assassiné, et d'Abdel Malek al-Houthi, chef du mouvement houthi, lors d'une manifestation à Sanaa le 15 janvier 2025.
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MENACE TERRORISTE A L'ERE DE L'IA

13 septembre 2026

25 ans après le 11 septembre, les acteurs non-étatiques et autres groupes terroristes s’emparent de l’IA à des fins militaires

25 ans après le 11 septembre, l’intelligence artificielle ouvre un nouveau front dans la prolifération des capacités militaires. Les groupes armés, rebelles ou terroristes peuvent désormais s’appuyer sur des modèles génératifs et des agents autonomes pour accélérer la recherche, le développement logiciel, la conception et l’analyse de systèmes d’armes. L’utilisation de Claude par une cellule probablement liée aux Houthis en apporte une illustration spectaculaire.

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MOTS-CLES

terrorisme , menace terroriste , 11 septembre , 11 septembre 2001 , houthis , missiles , risques , Claude , Intelligence Artificielle , défense , utilisation militaire , utilisation de l'IA , données , roquettes , Moyen-Orient , Occident , europe , États-Unis

THEMATIQUES

Terrorisme
A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

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