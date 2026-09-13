MENACE TERRORISTE A L'ERE DE L'IA

25 ans après le 11 septembre, les acteurs non-étatiques et autres groupes terroristes s’emparent de l’IA à des fins militaires

25 ans après le 11 septembre, l’intelligence artificielle ouvre un nouveau front dans la prolifération des capacités militaires. Les groupes armés, rebelles ou terroristes peuvent désormais s’appuyer sur des modèles génératifs et des agents autonomes pour accélérer la recherche, le développement logiciel, la conception et l’analyse de systèmes d’armes. L’utilisation de Claude par une cellule probablement liée aux Houthis en apporte une illustration spectaculaire.