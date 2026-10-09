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Un livre de l'écrivaine canadienne Anne Carson, lauréate du prix Nobel de littérature 2026, est exposé sur le stand de la maison d'édition S. Fischer lors de la 78e Foire du livre de Francfort — la plus grande foire du livre au monde — à Francfort-sur-le-Main, le 8 octobre 2026.
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NOBEL DE LITTERATURE 2026

9 octobre 2026

La Canadienne Anne Carson, le Nobel de littérature qui a aboli la frontière entre érudition et poésie

Depuis plus de quarante ans, Anne Carson redessine discrètement la carte de la littérature contemporaine. Poétesse, traductrice, helléniste, essayiste, performeuse et artiste visuelle, elle a bâti une œuvre qui se refuse à toute classification aisée.

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MOTS-CLES

Anne Carson , Prix Nobel , Littérature , Antiquité

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laura Jansen

Laura Jansen est maître de conférences (Reader) en études classiques et littérature comparée à l'université de Bristol, directeur de l'Institute of Greece, Rome and the Classical Tradition (IGRCT) et directeur de la collection de monographies Classical Receptions in Twentieth-Century Writing chez Bloomsbury.