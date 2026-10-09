NOBEL DE LITTERATURE 2026
9 octobre 2026
La Canadienne Anne Carson, le Nobel de littérature qui a aboli la frontière entre érudition et poésie
Depuis plus de quarante ans, Anne Carson redessine discrètement la carte de la littérature contemporaine. Poétesse, traductrice, helléniste, essayiste, performeuse et artiste visuelle, elle a bâti une œuvre qui se refuse à toute classification aisée.
3 min de lecture
MOTS-CLESAnne Carson , Prix Nobel , Littérature , Antiquité
THEMATIQUESCulture
Laura Jansen est maître de conférences (Reader) en études classiques et littérature comparée à l'université de Bristol, directeur de l'Institute of Greece, Rome and the Classical Tradition (IGRCT) et directeur de la collection de monographies Classical Receptions in Twentieth-Century Writing chez Bloomsbury.
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Laura Jansen est maître de conférences (Reader) en études classiques et littérature comparée à l'université de Bristol, directeur de l'Institute of Greece, Rome and the Classical Tradition (IGRCT) et directeur de la collection de monographies Classical Receptions in Twentieth-Century Writing chez Bloomsbury.