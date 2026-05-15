A TATONS

15 mai 2026

La BCE patine dans ses projets d’euro numérique mais faut-il s’en féliciter ou s’en désoler ?

Lancé en 2019 en réaction à la tentative de Facebook de créer une monnaie mondiale avec Libra, le projet d’euro numérique de la BCE visait à créer une monnaie de banque centrale accessible directement aux particuliers, un équivalent numérique du billet de banque. Six ans plus tard, le projet n’est toujours pas lancé, les préparatifs techniques sont encore en cours et un éventuel lancement est repoussé à au moins trois ans.