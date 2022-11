Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse.

Il n'est pas exagéré de dire que l'enseignement supérieur russe a subi en 2022 un choc d'une ampleur comparable à celui qu'ont connu les établissements d'enseignement supérieur soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme le reste du pays, les établissements d'enseignement supérieur russes ont été coupés de l'accès aux équipements et réactifs modernes, des abonnements aux revues scientifiques internationales et des bases de données, c'est-à-dire des éléments essentiels pour le travail universitaire et la formation avancée de premier et deuxième cycles. Le soutien collectif à l'invasion militaire russe en Ukraine exprimé par les recteurs de la majorité des universités russes a effectivement condamné l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur du pays à des sanctions internationales : après une telle démarche militariste, aucune coopération institutionnelle entre les universités russes et leurs partenaires dans de nombreux pays n'était imaginable. Le refus ultérieur de la Russie de participer au système d'enseignement supérieur de Bologne a rapidement exacerbé les tendances isolationnistes. Après le début de l'"opération militaire spéciale", de nombreux professeurs d'université et universitaires hautement qualifiés ont quitté la Russie, emportant parfois avec eux des écoles universitaires entières. La vague de mobilisation qui a débuté en septembre 2022 a intensifié ce processus, et lorsque les professeurs ont commencé à quitter le pays, ils ont été suivis par des étudiants et des doctorants en fuite, qui sont désormais privés de possibilités d'apprentissage à distance (contrairement à l'époque de la pandémie). Enfin, les attaques contre les institutions et les projets éducatifs connus pour leur quête de liberté de pensée se sont intensifiées (l'exemple le plus marquant étant la faculté des arts et des sciences libéraux de l'université de Saint-Pétersbourg, qui a été effectivement détruite par la direction de l'université en 2022). Ainsi, les perspectives du secteur de l'enseignement supérieur en Russie dans son ensemble sont devenues très douteuses. Les disciplines les plus durement touchées par ces processus sont les sciences sociales et humaines. Elles sont les plus sensibles à l'atmosphère sociopolitique du pays et du monde entier, et plus vulnérables aux crises et aux conflits que les autres domaines de l'enseignement supérieur. En Russie, comme ailleurs, les réactionnaires politiques perçoivent la pensée critique, moteur de l'éducation en sciences sociales et humaines, comme une menace pour leurs entreprises et cherchent à supprimer la diffusion de la libre pensée en imposant aux établissements d'enseignement supérieur des rôles de fidélisation dans l'esprit du roman de Strugatsky "Hard to be a God" ("Nous n'avons pas besoin d'intelligents, nous avons besoin de loyaux").

Aujourd'hui, cependant, les pertes subies par l'enseignement supérieur russe dans le domaine des sciences sociales et humaines depuis février 2022 semblent n'être que le prélude à des changements à venir, beaucoup plus graves. Ces changements sont liés à l'introduction récemment annoncée d'un nouveau cours proposé par les universités russes, intitulé "Fondements de l'État russe", conçu comme obligatoire pour tous les étudiants. Selon les plans, la plupart des programmes d'études des universités russes proposeront une année de cours sur les "fondements", tandis que les sciences sociales et humaines enseigneront ce cours pendant toutes les années des programmes d'études (il n'est pas encore clair si cela s'appliquera aux programmes de licence, de master ou de doctorat, ou à tous les niveaux d'enseignement). L'introduction de ce cours sera supervisée par la direction de l'administration présidentielle, et des personnalités publiques de premier plan participeront à son élaboration (par exemple, le conseiller présidentiel Vladimir Medinsky et le célèbre spécialiste des affaires internationales Sergey Karaganov). Le cours devrait être lancé dès 2023. Personne ne s'efforce de dissimuler le fait que l'introduction de ce nouveau cours a pour but de fournir un endoctrinement idéologique aux étudiants russes afin de garantir leur loyauté inconditionnelle et indéfectible à l'actuelle "opération militaire spéciale" ainsi qu'aux autres actions entreprises par les dirigeants russes. Aux yeux du Kremlin, cette mission semble d'autant plus urgente que, comme l'ont montré de nombreuses études, les étudiants universitaires (ainsi que les jeunes en général) sont plus critiques que quiconque à l'égard des politiques menées par le Kremlin.

En fait, cette évolution n'est guère surprenante. Les "Fondements de l'État russe" semblent être la suite logique de leçons similaires destinées aux écoliers et intitulées "Parler des choses importantes", qui ont déjà été intégrées aux programmes scolaires à l'initiative de l'administration présidentielle. Toutefois, alors que cette nouvelle matière scolaire se limite actuellement à une leçon supplémentaire par semaine et reste largement improvisée par les enseignants, le nouveau cours de niveau supérieur semble avoir une portée beaucoup plus grande. Tout d'abord, les "Fondements de l'État russe" sont élaborés et mis en œuvre de manière centralisée, selon un plan unique. Deuxièmement, la nouvelle discipline n'est pas susceptible de compléter les cours universitaires existants, mais plutôt de servir de substitut partiel aux sciences sociales et humaines (notamment l'histoire, la sociologie et les sciences politiques), conçu pour freiner la libre pensée. En particulier, l'étude critique des sujets indésirables pour le Kremlin, qu'il s'agisse des théories du genre ou des mouvements anticolonialistes, pourrait être remplacée par la glorification des "valeurs familiales traditionnelles" et la déclaration d'"unité nationale" sous l'égide d'une "nation formant un État". Troisièmement, la proposition de recertification massive des enseignants dans les disciplines concernées vise à "nettoyer" les universités russes des enseignants politiquement déloyaux, réduisant le contenu des "fondamentaux" à un programme de lavage de cerveau basé sur des guides pédagogiques préparés par le Kremlin. Quels sont les effets potentiels de ces innovations sur l'enseignement supérieur russe ?

Les premières réactions aux projets d'introduction des "fondamentaux de l'État russe" dans l'enseignement supérieur ont été plutôt modérées au sein de la communauté universitaire russe (y compris les membres de la nouvelle diaspora, c'est-à-dire ceux qui ont quitté la Russie en 2022). Cela est probablement dû au fait que de nombreux observateurs considèrent la nouvelle entreprise du Kremlin comme une campagne à court terme qui a des chances de s'éteindre rapidement, avant même d'atteindre le stade de la mise en œuvre. Le scepticisme découle également du souvenir de l'endoctrinement idéologique à l'époque soviétique, qui n'était pas très efficace. L'enseignement des doctrines marxistes-léninistes s'est en fait transformé en une démagogie vide et dénuée de sens, semblable aux cours sur le communisme scientifique, qui se terminaient par un examen obligatoire au niveau de l'État pour les futurs médecins, ingénieurs et physiciens. Il n'est pas surprenant que la fin du marxisme-léninisme de style soviétique pendant la perestroïka n'ait pas été simplement ingrate, mais soit passée presque inaperçue dans le contexte des transformations à grande échelle qui ont accompagné l'effondrement de l'URSS.

Bien entendu, les efforts de l'administration présidentielle pour introduire l'endoctrinement idéologique en Russie pourraient tout aussi bien s'avérer un échec. Contrairement à l'époque soviétique, les autorités russes ne peuvent pas s'appuyer sur une hiérarchie centralisée de l'appareil du parti communiste et des structures organisationnelles connexes. Dans le passé, le travail idéologique "sur le terrain" était ignoré par les bureaucrates et les responsables de l'éducation jusqu'au tout dernier moment, et il sera en effet difficile de construire quelque chose de semblable à partir de zéro. Toutefois, si l'on suppose que l'"opération militaire spéciale" de la Russie, avec tous les phénomènes qui l'accompagnent, peut durer des années, voire des décennies, l'introduction des "Principes fondamentaux de l'État russe" dans les universités russes doit être prise au sérieux : il ne s'agit pas d'un effort ponctuel de propagandistes qui tentent de plaire à leurs supérieurs, mais d'un tournant fondamental très probable dans l'évolution de l'enseignement supérieur russe. Il est évident qu'une telle démarche risque de s'accompagner de divers excès, notamment lors de la recertification des enseignants annoncée récemment. Étant donné que l'administration présidentielle ne dispose d'aucun instrument permettant de séparer les moutons du Kremlin des chèvres libérales (pour utiliser une métaphore biblique), et qu'aucun outil de ce type n'est prévu, la question sera laissée entre les mains des directeurs d'université et de département, qui pourront profiter des nouvelles opportunités pour régler leurs comptes avec les enseignants indésirables, où même un vieux post sur les médias sociaux peut devenir un "point noir". L'autocensure de certains enseignants, les excuses publiques d'autres et la démission d'autres encore sont inévitables. Toutefois, le principal problème posé par les "Fondements de l'État russe" n'est pas tant lié aux événements potentiels qui accompagnent l'introduction de cette future discipline éducative, mais plutôt à son contenu.

Il y a quelques années encore, le principal obstacle à l'endoctrinement idéologique des Russes était que les dirigeants politiques ne disposaient pas d'une idéologie cohérente pouvant servir de base à une nouvelle discipline universitaire. Aujourd'hui, cependant, grâce aux efforts entrepris par Poutine et son entourage, une telle idéologie a non seulement été formée en Russie mais est en train de devenir dominante. Elle est fondée sur une théorie du complot, populaire dans la région post-soviétique, qui parle des machinations rusées de l'Occident insidieux, dirigé par les Anglo-Saxons et leurs mercenaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui cherchent à détruire et à asservir la Russie. Il semble que ce type d'idées et de visions du monde soit censé être inculqué aux étudiants par l'enseignement de masse des "Principes fondamentaux de l'État russe". Certaines mesures dans ce sens ont déjà été prises auparavant, dans des universités et des départements spécifiques. Ces initiatives de base vont maintenant être étendues au niveau national. En fait, la présence de Medinsky en tant qu'architecte principal du nouveau cours (il est connu non seulement pour le scandale entourant le plagiat de ses dissertations, mais aussi pour son désir ouvert de transformer l'histoire en un instrument permettant d'atteindre les objectifs politiques actuels des dirigeants du pays) montre une fois de plus que le Kremlin préfère cette approche de l'enseignement des sciences sociales et humaines. Aujourd'hui, les principaux agents des théories du complot dans le discours public russe sont des fonctionnaires ennuyeux du ministère des Affaires étrangères et du Conseil de sécurité, mais si les auteurs des "Principes fondamentaux" se révèlent créatifs, une conspiration mondiale contre la Russie pourrait être présentée dans un emballage brillant et attrayant et vendue à un public d'étudiants avec succès (surtout si le projet doit être mis en œuvre à long terme).

Cette évolution pourrait s'avérer bien plus néfaste pour l'enseignement supérieur russe que l'endoctrinement idéologique connu de l'époque soviétique, basé sur le marxisme-léninisme. La doctrine officielle des sciences sociales à l'époque soviétique était construite comme un simulacre de connaissance scientifique du monde. Elle s'appuyait en partie sur des notions dépassées et/ou erronées, mais contenait aussi des informations tout à fait fiables et, surtout, elle formait un projet scientifique vaste et plutôt cohérent (l'expression "communisme scientifique" n'était pas accidentelle). Avec le temps, ce simulacre s'est délabré et, comme on pouvait s'y attendre, a fini dans les poubelles de l'histoire, mais les étudiants en sciences sociales les plus talentueux qui ont utilisé ce simulacre ont pu par la suite apprendre d'autres façons de comprendre le monde, et certains d'entre eux ont réussi à devenir des sociologues ou des politologues qualifiés.

La doctrine idéologique russe actuelle a des origines différentes, qui, par définition, n'impliquent aucune connaissance scientifique du monde, bien qu'elle s'inscrive également dans un projet vaste et assez cohérent. La promotion des théories du complot sous ses différentes formes, qu'il s'agisse des moustiques de combat américains promus par le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, ou de la théorie de Poutine selon laquelle l'Ukraine aurait été créée par Lénine, constitue en fait l'objectif principal des autorités russes. Elle représentera également le contenu essentiel de l'endoctrinement idéologique que les autorités russes entreprennent aujourd'hui en introduisant les "Principes fondamentaux de l'État russe" dans les universités. Il est important de noter que cette entreprise de lavage de cerveau ne doit pas être considérée comme relativement inoffensive parmi les nombreuses autres mesures destructrices prises par le Kremlin. Le problème est que les personnes dont l'esprit est infecté par la vision conspirationniste du monde ont peu de chances d'en guérir facilement et de pouvoir ensuite transformer leur point de vue en adoptant des connaissances scientifiques sur le monde. L'endoctrinement idéologique soviétique, bien que paralysant la vision du monde des jeunes, n'était pas fatal. En revanche, l'endoctrinement idéologique post-soviétique basé sur les théories du complot est capable de tuer la capacité à penser de manière critique chez plusieurs générations de Russes à venir.

Cet article a été publié initialement sur le site de Riddle Russia et traduit avec leur aimable autorisation