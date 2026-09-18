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Des membres des forces d'infanterie « Regulares » de l'armée espagnole s'entretiennent avec un groupe de migrants près du poste-frontière de l'enclave espagnole de Ceuta, le 2 août 2026.
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CAS PARTICULIER

18 septembre 2026

L'OTAN défendrait-elle Ceuta en cas de conflit avec le Maroc ?

Ceuta est espagnole et fait partie de l'Union européenne. Toutefois, pour l'OTAN — l'alliance militaire dont l'Espagne est membre depuis 1982 —, Ceuta se trouve en Afrique. Cette nuance, qui peut sembler purement technique, entraîne de graves conséquences.

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MOTS-CLES

Ceuta , Espagne , Maroc , migrants , immigration , OTAN

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Alfredo Abadías Selma

Dans le cadre de sa formation préparatoire au D.E.A., Alfredo Abadías Selma a suivi des enseignements en droit pénal économique et en criminologie. Il est actuellement docteur en droit pénal de l'UNED, ayant obtenu la mention « Cum Laude » à l'unanimité.

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