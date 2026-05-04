SCANDALE POLITICO-MEDICAL

4 mai 2026

L'opération Bangui : une histoire de sang, de science et d'exploitation biomédicale

Au début des années 1990, un projet secret de recherche sur un vaccin contre le VIH a été mené en République centrafricaine. Le projet n'a pas donné de résultats et a été dissimulé pendant de nombreuses années. Il éclaire aujourd'hui les débats sur les essais cliniques, l'accès au traitement et, plus largement, une forme spécifique d'exploitation rarement évoquée : l'extractivisme biomédical.