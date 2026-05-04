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Traitement contre le SIDA
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SCANDALE POLITICO-MEDICAL

4 mai 2026

L'opération Bangui : une histoire de sang, de science et d'exploitation biomédicale

Au début des années 1990, un projet secret de recherche sur un vaccin contre le VIH a été mené en République centrafricaine. Le projet n'a pas donné de résultats et a été dissimulé pendant de nombreuses années. Il éclaire aujourd'hui les débats sur les essais cliniques, l'accès au traitement et, plus largement, une forme spécifique d'exploitation rarement évoquée : l'extractivisme biomédical.

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MOTS-CLES

Afrique , vih , Sida , campagnes de lutte , traitements , recherche , prédation , inéquitée , exclusion

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-Marie David
Sociologue pharmacien

Pierre-Marie David est sociologue et pharmacien. Actuellement professeur agrégé à la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, ses recherches portent sur l’évaluation des pratiques et politiques reliées aux médicament à partir de grilles d’analyse basées sur l’équité et les relations de pouvoir.

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