SCANDALE POLITICO-MEDICAL
4 mai 2026
L'opération Bangui : une histoire de sang, de science et d'exploitation biomédicale
Au début des années 1990, un projet secret de recherche sur un vaccin contre le VIH a été mené en République centrafricaine. Le projet n'a pas donné de résultats et a été dissimulé pendant de nombreuses années. Il éclaire aujourd'hui les débats sur les essais cliniques, l'accès au traitement et, plus largement, une forme spécifique d'exploitation rarement évoquée : l'extractivisme biomédical.
6 min de lecture
MOTS-CLESAfrique , vih , Sida , campagnes de lutte , traitements , recherche , prédation , inéquitée , exclusion
THEMATIQUESHistoire
Pierre-Marie David est sociologue et pharmacien. Actuellement professeur agrégé à la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, ses recherches portent sur l’évaluation des pratiques et politiques reliées aux médicament à partir de grilles d’analyse basées sur l’équité et les relations de pouvoir.
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Pierre-Marie David est sociologue et pharmacien. Actuellement professeur agrégé à la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, ses recherches portent sur l’évaluation des pratiques et politiques reliées aux médicament à partir de grilles d’analyse basées sur l’équité et les relations de pouvoir.