POINT DE VUE
8 septembre 2026
L'Intelligence artificielle générale arrive. Et la France regarde ailleurs.
L’IA générale pourrait constituer la prochaine rupture technologique majeure. Alors que les États-Unis et la Chine accélèrent dans la course aux modèles, aux données et à la puissance de calcul, la France risque de regarder passer le train.
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A PROPOS DES AUTEURS
Rafik Smati est Entrepreneur du numérique. Il a publié "Le Nouveau Temps : comment reprendre le contrôle à l’ère de l’IA"».
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