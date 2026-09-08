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POINT DE VUE

8 septembre 2026

L'Intelligence artificielle générale arrive. Et la France regarde ailleurs.

L’IA générale pourrait constituer la prochaine rupture technologique majeure. Alors que les États-Unis et la Chine accélèrent dans la course aux modèles, aux données et à la puissance de calcul, la France risque de regarder passer le train.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , France , monde , Chine , USA

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Rafik Smati

Rafik Smati est Entrepreneur du numérique. Il a publié "Le Nouveau Temps : comment reprendre le contrôle à l’ère de l’IA"».