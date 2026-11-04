ATLANTI-CULTURE
4 novembre 2026
"L'inconnue du quai de Javel" : un roman-enquête à la Simenon à ne pas manquer
Prix Goncourt 2026 - La tentative d’élucidation d’un meurtre commis soixante-quinze ans plus tôt. De : Philippe Jaenada Flammarion Parution en août 2026 524 pages 23 euros
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).