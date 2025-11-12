POLITIQUE
Médecins (image d'illustration)

Médecins (image d'illustration)

© Reuters

EVOLUTION REVELATRICE

12 novembre 2025

L'IA surpasse les médecins en matière d'empathie car nous avons transformé les médecins en robots

Une série d’études montre qu’en matière d’empathie, l’intelligence artificielle surpasse désormais les médecins. Mais ce constat n’en dit pas tant sur les capacités émotionnelles des machines que sur un système de santé qui a transformé les soignants en exécutants déshumanisés.

4 min de lecture

MOTS-CLES

Santé , IA , Intelligence Artificielle , médecins , système hospitalier , empathie , soin , carebots

THEMATIQUES

Tech & IA
