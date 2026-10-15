ESPOIR ET MEFIANCE

L'IA peut aussi prédire la violence conjugale avant que les victimes ne la révèlent

L’intelligence artificielle (IA) permet désormais de repérer des personnes susceptibles de courir un risque accru de violence de la part d’un partenaire intime, et ce, des années avant qu’elles ne révèlent ces violences ou ne sollicitent de l’aide auprès du système de santé.