ESPOIR ET MEFIANCE
15 octobre 2026
L'IA peut aussi prédire la violence conjugale avant que les victimes ne la révèlent
L’intelligence artificielle (IA) permet désormais de repérer des personnes susceptibles de courir un risque accru de violence de la part d’un partenaire intime, et ce, des années avant qu’elles ne révèlent ces violences ou ne sollicitent de l’aide auprès du système de santé.
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MOTS-CLESIntelligence Artificielle , IA , violences conjugales , couple , hommes , Femmes , systèmes de santé
THEMATIQUESTech & IA
Eden Hoffer est doctorante à l’Université Western ; ses recherches portent sur la violence conjugale et sur les interactions entre les personnes ayant survécu à cette violence et les systèmes de services sociaux.
Karen A. Campbell est professeure adjointe à l’École des sciences infirmières de l’Université York, au Canada.
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Eden Hoffer est doctorante à l’Université Western ; ses recherches portent sur la violence conjugale et sur les interactions entre les personnes ayant survécu à cette violence et les systèmes de services sociaux.
Karen A. Campbell est professeure adjointe à l’École des sciences infirmières de l’Université York, au Canada.