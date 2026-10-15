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L’intelligence artificielle (IA) permet désormais de repérer des personnes susceptibles de courir un risque accru de violence de la part d’un partenaire intime
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ESPOIR ET MEFIANCE

15 octobre 2026

L'IA peut aussi prédire la violence conjugale avant que les victimes ne la révèlent

L’intelligence artificielle (IA) permet désormais de repérer des personnes susceptibles de courir un risque accru de violence de la part d’un partenaire intime, et ce, des années avant qu’elles ne révèlent ces violences ou ne sollicitent de l’aide auprès du système de santé.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , IA , violences conjugales , couple , hommes , Femmes , systèmes de santé

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Eden Hoffer

Eden Hoffer est doctorante à l’Université Western ; ses recherches portent sur la violence conjugale et sur les interactions entre les personnes ayant survécu à cette violence et les systèmes de services sociaux.

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Karen A. Campbell

Karen A. Campbell est professeure adjointe à l’École des sciences infirmières de l’Université York, au Canada.

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