TRAVAIL ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
26 juillet 2026
L'IA nous épuise et ce n'est que le début
Un phénomène discret mais documenté commence à alerter les chercheurs : l'usage intensif des outils d'intelligence artificielle au travail génère une forme de fatigue cognitive inédite, distincte du burnout classique, et déjà mesurable dans les chiffres.
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A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
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