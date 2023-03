L’extrême pauvreté devrait être éradiquée de la planète d’ici 2050. Merci qui ?

Prôner la décroissance comme certains le font est-il contre-productif sur le front de la pauvreté ?

Charles Kenny est chercheur principal au Center for Global Development. Ses travaux portent sur les perspectives économiques mondiales, le genre et le développement, et le financement du développement. Il est l'auteur des livres "The Plague Cycle: The Unending War Between Humanity and Infectious Disease", "Getting Better: Why Global Development is Succeeding", "The Upside of Down: Why the Rise of the Rest is Good for the West"» et "La vie, la liberté et la poursuite de l'utilité : le bonheur dans la pensée philosophique et économique". Il a été rédacteur en chef du magazine Foreign Policy et collaborateur régulier du magazine Business Week.

Atlantico : Selon votre rapport pour le Center for Global Development (CGD), l'extrême pauvreté pourrait enfin être éradiquée dans le monde d'ici 2050. Comment expliquez-vous cela ?

Charles Kenny : Notre exercice de prévision examine ce que nous pensons être le taux de croissance économique probable pour les pays qui abritent les personnes les plus pauvres du monde. Si vous supposez qu'il n'y a pas de changement dans l'inégalité (ainsi, les revenus des pauvres augmentent aussi vite que ceux des riches), alors la croissance économique que nous prévoyons est suffisante pour élever le revenu de presque toutes les personnes dans le monde au-dessus du seuil de « pauvreté extrême » de 2,15 $ de 2050. Mais je dois dire qu'il s'agit d'une prévision optimiste par rapport au passé – cela dépend du fait que tous les pays qui abritent un nombre important des personnes les plus pauvres du monde connaissent une croissance plus rapide que la moyenne historique. Nous pensons que c'est possible, voire probable, mais en aucun cas une certitude.

Pourquoi l'extrême pauvreté recule-t-elle régulièrement depuis plusieurs décennies et pourrait-elle enfin être quasiment éradiquée ?

Le facteur le plus important a été la croissance économique. Une plus grande égalité des revenus au sein des pays aide également, et c'est une bonne chose pour une foule d'autres raisons. Mais ce qui nous a fait passer d'un monde où 80 ou 90 % de la population mondiale vivaient avec moins de 2,15 dollars par jour à un monde où moins de 10 % vivent, c'est la croissance économique mondiale.

A quoi ressemblerait un monde sans extrême pauvreté ?

Moins d'enfants se couchent affamés la nuit, rabougris par manque de nutrition, plus de personnes vivent avec un meilleur logement et des conditions d'hébergement meilleures. Mais ce serait toujours un monde avec beaucoup de gens avec des revenus inférieurs à dix pour cent des seuils de pauvreté des pays riches. Ce serait toujours un monde avec des gens qui meurent de causes facilement évitables, un monde avec beaucoup d'injustice. Éradiquer la pauvreté de 2,15 $ serait une bonne chose, mais encore très loin de garantir une qualité de vie décente à tous sur la planète.

En plus de la quasi-éradication de l'extrême pauvreté, quelles seraient les conséquences d'une croissance économique plus forte à l'échelle mondiale - et en particulier dans les économies en développement ?

Les habitants des pays aux niveaux de revenu plus élevés ont également tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé, à bénéficier d'opportunités éducatives meilleures et plus nombreuses, d'emplois plus sûrs, plus confortables et mieux rémunérés, à un logement plus agréable, à une plus grande sécurité contre la violence et à des droits et libertés plus forts. Cette association n'est pas presque entièrement liée au revenu qui cause ces choses - la relation va dans les deux sens - mais c'est un signe de ce que nous pourrions espérer voir dans un monde plus riche.

Rathin Roy, directeur exécutif du groupe de réflexion sur les affaires mondiales de l'ODI, a déclaré que vos prédictions sont possibles "si tout le monde fait ce qu'il faut". Quelle est la bonne chose à faire ?

Il a raison. Il n'y a aucune certitude ici. Cela dépend du fait que des milliards de personnes aient une plus grande opportunité de transformer leurs talents et de mener une vie meilleure - des revenus plus élevés, des moyens de subsistance plus sûrs et plus confortables. Et cela nécessite (et non des moindres) que les décideurs politiques favorisent une croissance à large assise plutôt que de préserver les avantages des privilégiés, garantissant que les gens ont accès à l'éducation, à la santé, aux infrastructures, aux outils financiers, etc. pour réussir. Au niveau mondial, cela signifie que les pays riches ouvrent leurs marchés aux biens et aux talents des économies à faible revenu du monde et fournissent des financements pour soutenir les services dont les habitants de ces pays ont besoin.

Prôner la décroissance comme certains le font est-il contre-productif sur le front de la pauvreté ?

Oui. Une croissance plus lente signifie une réduction de la pauvreté plus lente. Cela dit, les décroissants ont raison de craindre que la façon dont nous consommons actuellement en tant que planète ne soit pas durable. Nous devons découpler davantage le lien entre la croissance des revenus et les émissions de gaz à effet de serre, par exemple (ce qui a déjà commencé). Mais c'est un défi qui doit être relevé là où le problème est le plus grand, chez les personnes qui consomment le plus. Cela signifie les personnes vivant dans les pays riches. C'est nous qui causons le problème, c'est nous qui devons le régler.

