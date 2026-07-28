RISQUE TERRORISTE
28 juillet 2026
L'Allemagne surveille 9 110 islamistes violents après l'attentat meurtrier de Berlin
Ces chiffres font l’objet d’un nouvel examen après qu’un extrémiste lié à l’État islamique a tué une femme et blessé 29 autres personnes lors d’une attaque au camion.
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Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.
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Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.