RADIOGRAPHIE D’UN DIVORCE AVEC LES CLASSES POPULAIRES

12 mai 2026

L'affaire Master Poulet : derrière les 55% des Français qui soutiennent les restrictions d’ouverture, les mille et une fractures de l’opinion française

Depuis plusieurs semaines, Karim Bouamrane, le maire PS de Saint-Ouen, en région parisienne, s'oppose à l'ouverture d'un restaurant de fast-food appartenant à l'enseigne Master Poulet dans sa ville, et ce non sans raison si on en croit un sondage récent de l'IFOP pour Darwin Nutrition. Selon ce dernier, son action est défendue par une majorité de français. Mais qu'est-ce qui se cache derrière une affaire moins anecdotique qu'on ne pourrait le croire ? Décryptage.