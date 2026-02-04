©
Les chercheurs ont réussi à distinguer cinq grands types d’organisation cérébrale, correspondant chacun à une classe d’âge.
POINTS DE BASCULE
4 février 2026
L'adolescence dure jusqu'à la trentaine : une nouvelle étude montre quels sont les cinq âges pivots de notre cerveau
Une étude publiée dans Nature Communications en novembre 2025 rapporte que l’organisation de la connectivité structurelle du cerveau change en cinq grandes phases tout au long de la vie humaine.
Jean-Paul Mialet est psychiatre, ancien Chef de Clinique à l’Hôpital Sainte-Anne et Directeur d’enseignement à l’Université Paris V.
Ses recherches portent essentiellement sur l'attention, la douleur, et dernièrement, la différence des sexes.
Ses travaux l'ont mené à écrire deux livres (L'attention, PUF; Sex aequo, le quiproquo des sexes, Albin Michel) et de nombreux articles dans des revues scientifiques. En 2018, il a publié le livre L'amour à l'épreuve du temps (Albin-Michel).
