Les chercheurs ont réussi à distinguer cinq grands types d’organisation cérébrale, correspondant chacun à une classe d’âge.

Les chercheurs ont réussi à distinguer cinq grands types d’organisation cérébrale, correspondant chacun à une classe d’âge.

POINTS DE BASCULE

4 février 2026

L'adolescence dure jusqu'à la trentaine : une nouvelle étude montre quels sont les cinq âges pivots de notre cerveau

Une étude publiée dans Nature Communications en novembre 2025 rapporte que l’organisation de la connectivité structurelle du cerveau change en cinq grandes phases tout au long de la vie humaine.

Jean-Paul Mialet

