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La sculpture de l'artiste allemand Ottmar Hörl représentant le logo de l'euro est photographiée devant l'ancien siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne.
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ATLANTICO BUSINESS

4 juin 2026

Krugman contre Aghion : quand deux prix Nobel se disputent la réalité européenne

L'un affirme que le déclin européen est largement fantasmé. L'autre voit dans le manque d'innovation et d'investissement la cause d'un véritable décrochage. Derrière l'affrontement entre Paul Krugman et Philippe Aghion se cache un débat beaucoup plus profond : faut-il privilégier la redistribution des richesses ou leur création ? La querelle pourrait rester une dispute bon chic, bon genre entre deux prix Nobel, sauf qu'elle porte sur la réalité du fonctionnement de l'État moderne, entre les partisans d'un État providence et protecteur et ceux qui défendent un État plus libéral, créateur de richesses et de prospérité.

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MOTS-CLES

Paul Krugman , Philippe Aghion , Prix Nobel , innovation , investissement , Union-Européenne

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.