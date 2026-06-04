ATLANTICO BUSINESS
4 juin 2026
Krugman contre Aghion : quand deux prix Nobel se disputent la réalité européenne
L'un affirme que le déclin européen est largement fantasmé. L'autre voit dans le manque d'innovation et d'investissement la cause d'un véritable décrochage. Derrière l'affrontement entre Paul Krugman et Philippe Aghion se cache un débat beaucoup plus profond : faut-il privilégier la redistribution des richesses ou leur création ? La querelle pourrait rester une dispute bon chic, bon genre entre deux prix Nobel, sauf qu'elle porte sur la réalité du fonctionnement de l'État moderne, entre les partisans d'un État providence et protecteur et ceux qui défendent un État plus libéral, créateur de richesses et de prospérité.
5 min de lecture
MOTS-CLESPaul Krugman , Philippe Aghion , Prix Nobel , innovation , investissement , Union-Européenne
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.