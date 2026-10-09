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Blurred backgroundLe secrétaire général du comité Nobel, Thomas Perlmann (à droite), devant un écran affichant les noms des lauréats de cette année (de gauche à droite) Karl Deisseroth, Peter Hegemann et Georg Nagel, lors de l'annonce des vainqueurs du prix Nobel de physiologie ou de médecine 2026 à l'Institut Karolinska de Stockholm, en Suède, le 5 octobre 2026.
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PRIX NOBEL

9 octobre 2026

Karl Deisseroth, le Prix Nobel de médecine explique comment la lumière transforme notre compréhension du cerveau

Alors qu'il suivait ses études de médecine dans les années 1990, Karl Deisseroth a effectué un stage auprès de patients atteints de troubles psychiatriques. Cette expérience l'a engagé sur une voie de découverte du fonctionnement cérébral qui allait finalement le mener au prix Nobel.

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MOTS-CLES

Prix Nobel , médecine , Karl Deisseroth , lumière , cerveau , comportements , émotions

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Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Gemma Ware

Gemma Ware est rédacteur et co-animateur, The Conversation Weekly Podcast, The Conversation.