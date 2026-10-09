PRIX NOBEL
9 octobre 2026
Karl Deisseroth, le Prix Nobel de médecine explique comment la lumière transforme notre compréhension du cerveau
Alors qu'il suivait ses études de médecine dans les années 1990, Karl Deisseroth a effectué un stage auprès de patients atteints de troubles psychiatriques. Cette expérience l'a engagé sur une voie de découverte du fonctionnement cérébral qui allait finalement le mener au prix Nobel.
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THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Gemma Ware est rédacteur et co-animateur, The Conversation Weekly Podcast, The Conversation.
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