PRIX NOBEL

Karl Deisseroth, le Prix Nobel de médecine explique comment la lumière transforme notre compréhension du cerveau

Alors qu'il suivait ses études de médecine dans les années 1990, Karl Deisseroth a effectué un stage auprès de patients atteints de troubles psychiatriques. Cette expérience l'a engagé sur une voie de découverte du fonctionnement cérébral qui allait finalement le mener au prix Nobel.