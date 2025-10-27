Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Nicolas Sarkozy a été écroué mardi matin à la maison d’arrêt de la Santé.
Danger intérieur

« Kadhafi, on va te venger » : voilà ce que la menace proférée en prison contre Nicolas Sarkozy révèle sur la réalité de la criminalité et de l’intégration en France

Les menaces de morts proférées envers Nicolas Sarkozy par des détenus de la prison de la Santé ou celui-ci est incarcéré révèlent une attitude de défi face à la France et à la nécessaire intégration des populations immigrés, dont certains plus attachés à un dictateur terroriste africain qu'à un ex-président de la république.

avec Guylain Chevrier
author imageGuylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  

