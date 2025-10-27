Danger intérieur

« Kadhafi, on va te venger » : voilà ce que la menace proférée en prison contre Nicolas Sarkozy révèle sur la réalité de la criminalité et de l’intégration en France

Les menaces de morts proférées envers Nicolas Sarkozy par des détenus de la prison de la Santé ou celui-ci est incarcéré révèlent une attitude de défi face à la France et à la nécessaire intégration des populations immigrés, dont certains plus attachés à un dictateur terroriste africain qu'à un ex-président de la république.