La lettre a été déposée devant un établissement scolaire d’Evry. Elle est courte et abjecte. En voici quelques extraits : « Juif, on va te faire une Samuel Paty. Et on fera la même chose à ton père, le rabbin sioniste ».

Elle se poursuit ainsi : « tu n’as rien à faire dans notre école. Ta place est à la synagogue ». Sur la lettre, le nom du professeur d’histoire visé par ces menaces de mort apparaît.

Pour des raisons compréhensibles, il a été gommé. Ainsi s’exprime dans toute sa laideur la banlieue. La direction de l’établissement précise que le cours de ce professeur n’était pas en cause. Il n’a pas parlé de la laïcité, ni évoqué les caricatures de Mahomet. Donc sa seule origine fait de lui un homme à abattre. Dans le Coran, il est dit que « les Juifs sont des singes et des porcs ». Les auteurs de cette lettre sont apparemment fidèles au Coran.

Ils haïssent les Juifs plus que tous les autres. De nombreux enseignants sont régulièrement insultés ou menacés pour avoir refusé les qamis et les abayas. Mais pour les Juifs, c’est double peine : il leur suffit d’être juif pour qu’on veuille les tuer. Le professeur menacé a un supérieur hiérarchique : le ministre de l’Education nationale. Un ministre digne de ce nom se serait précipité pour l’assurer de son soutien. A notre connaissance, Pap Ndiaye n’a pas daigné bouger.

