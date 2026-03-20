STRATEGIE

20 mars 2026

Joue-la comme Mélenchon : voilà comment Marine Le Pen et Jordan Bardella préparent une OPA sur la droite via Paris

La stratégie déployée par Marine Le Pen vis-à-vis de la droite française semble avoir évolué. Autrefois, elle s’adressait aux électeurs de droite, en partageant leurs inquiétudes sur l’immigration, la sécurité ou les valeurs. Aujourd’hui, elle semble s’adresser davantage aux partis eux-mêmes, comme on l’a vu avec l’UDR et Éric Ciotti.