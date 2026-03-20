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Marine Le Pen lors d'un rassemblement de son parti à la suite des résultats du premier tour des élections municipales françaises de 2026, à Châlons-en-Champagne, le 18 mars 2026.
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STRATEGIE

20 mars 2026

Joue-la comme Mélenchon : voilà comment Marine Le Pen et Jordan Bardella préparent une OPA sur la droite via Paris

La stratégie déployée par Marine Le Pen vis-à-vis de la droite française semble avoir évolué. Autrefois, elle s’adressait aux électeurs de droite, en partageant leurs inquiétudes sur l’immigration, la sécurité ou les valeurs. Aujourd’hui, elle semble s’adresser davantage aux partis eux-mêmes, comme on l’a vu avec l’UDR et Éric Ciotti.

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MOTS-CLES

Marine Le Pen , Jordan Bardella , rassemblement national , élection présidentielle 2027 , Sarah Knafo , extrême droite , extrême gauche

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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