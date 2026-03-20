STRATEGIE
20 mars 2026
Joue-la comme Mélenchon : voilà comment Marine Le Pen et Jordan Bardella préparent une OPA sur la droite via Paris
La stratégie déployée par Marine Le Pen vis-à-vis de la droite française semble avoir évolué. Autrefois, elle s’adressait aux électeurs de droite, en partageant leurs inquiétudes sur l’immigration, la sécurité ou les valeurs. Aujourd’hui, elle semble s’adresser davantage aux partis eux-mêmes, comme on l’a vu avec l’UDR et Éric Ciotti.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.