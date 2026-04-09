POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Depuis plusieurs mois, l’idylle entre Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles alimentait les spéculations.
See image caption
See copyright

C’EST OFFICIEL

9 avril 2026

Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles officialisent leur relation

Le président du RN refusait jusqu’à présent de commenter sa « vie privée ». Mais il vient d’officialiser sa relation, dans Paris Match. L’élue de son coeur ? La princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, qu’il ne quitte plus depuis leur rencontre, en mai dernier.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Madame Figaro

MOTS-CLES

Jordan Bardella , couple , relation , Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles , paris match

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Arrêté anti-expulsion à Saint-Denis : ce méchant effet boomerang que prépare Bally Bagayoko contre ceux qui ont de vraies difficultés à se loger
2Guerre en Iran : et si la vraie arme de dissuasion massive du 21 siècle était… la mondialisation
3Réforme universitaire en Chine : des doctorants sont dispensés d’écrire leur thèse s’ils développent un produit, une technologie ou une solution industrielle concrète
4Un ordinateur identifie une erreur dans un article de physique considéré comme une référence majeure et voilà l’énorme révolution scientifique que ça pourrait bien annoncer
5Ceux qui croient que le monde des pétrodollars est en voie d’effondrement passent totalement à côté de la véritable révolution née de l’ère Trump
6Immigration : le trouble jeu d’Emmanuel Macron et de « l’Etat profond »
7Et si l’Arabie saoudite était en train de gagner très gros à la guerre en Iran ?