C’EST OFFICIEL
9 avril 2026
Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles officialisent leur relation
Le président du RN refusait jusqu’à présent de commenter sa « vie privée ». Mais il vient d’officialiser sa relation, dans Paris Match. L’élue de son coeur ? La princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, qu’il ne quitte plus depuis leur rencontre, en mai dernier.
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Vu sur:Madame Figaro
MOTS-CLESJordan Bardella , couple , relation , Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles , paris match
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.