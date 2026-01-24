POLITIQUE
Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, prend la parole sur scène lors du lancement de son livre « Ce que veulent les Français », au théâtre Marigny à Paris, le 28 octobre 2025.

©

SPECTACLE POLITIQUE

24 janvier 2026

Jordan Bardella entre princesse italienne et amis milliardaires : un savant marketing électoral

Entre soirées mondaines, aristocratie européenne et proximité avec des figures de la vie économique, Jordan Bardella soigne désormais une image de réussite sociale assumée. Est-ce un simple hasard ou s'agit-il d'une stratégie politique à l’approche de l’élection présidentielle ?

Gaël Brustier Go to Gaël Brustier page et Wandrille De Guerpel Go to Wandrille De Guerpel page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gaël Brustier image
Gaël Brustier

Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).

Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.

Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).

Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).

Wandrille De Guerpel image
Wandrille De Guerpel

Journaliste au magazine mensuel l'Incorrect ainsi que sur la chaîne de télévision Cnews, et essayiste, Wandrille de Guerpel a publié un livre intitulé Le vrai coût du progressisme, aux éditions de l'Artilleur.