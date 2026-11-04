POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Page d’un ouvrage datant de 1765 : « The Works of Dr. Jonathan Swift, Dean of St. Patrick's, Dublin, Vol II containing Capt. Lemuel Gulliver's Travels into several remote Nations of the World ».
See image caption
See copyright

VISIONNAIRE

4 novembre 2026

Jonathan Swift avait pressenti les pièges de l'IA dans "Les Voyages de Gulliver"

Nous considérons l'intelligence artificielle basée sur de grands modèles de langage comme une découverte de notre époque. Mais Jonathan Swift – oui, l'auteur des Voyages de Gulliver (1726) – l'avait déjà pressentie au XVIIIe siècle.

Photo of Daniel Carey
Daniel Carey Go to Daniel Carey page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Jonathan Swift , Les Voyages de Gulliver , IA , Intelligence Artificielle , LLM

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Daniel Carey image
Daniel Carey

Daniel Carey est diplômé de l’université McGill, du Trinity College de Dublin et de l’université d’Oxford, où il a obtenu son doctorat (D.Phil.). Il a publié une monographie consacrée à Locke, Shaftesbury et Hutcheson, intitulée Contesting Diversity in the Enlightenment and Beyond (Cambridge University Press, 2006), ainsi que six ouvrages collectifs.