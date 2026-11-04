Daniel Carey est diplômé de l’université McGill, du Trinity College de Dublin et de l’université d’Oxford, où il a obtenu son doctorat (D.Phil.). Il a publié une monographie consacrée à Locke, Shaftesbury et Hutcheson, intitulée Contesting Diversity in the Enlightenment and Beyond (Cambridge University Press, 2006), ainsi que six ouvrages collectifs.