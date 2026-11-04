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4 novembre 2026
Jonathan Swift avait pressenti les pièges de l'IA dans "Les Voyages de Gulliver"
Nous considérons l'intelligence artificielle basée sur de grands modèles de langage comme une découverte de notre époque. Mais Jonathan Swift – oui, l'auteur des Voyages de Gulliver (1726) – l'avait déjà pressentie au XVIIIe siècle.
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THEMATIQUESTech & IA
Daniel Carey est diplômé de l’université McGill, du Trinity College de Dublin et de l’université d’Oxford, où il a obtenu son doctorat (D.Phil.). Il a publié une monographie consacrée à Locke, Shaftesbury et Hutcheson, intitulée Contesting Diversity in the Enlightenment and Beyond (Cambridge University Press, 2006), ainsi que six ouvrages collectifs.
Daniel Carey est diplômé de l’université McGill, du Trinity College de Dublin et de l’université d’Oxford, où il a obtenu son doctorat (D.Phil.). Il a publié une monographie consacrée à Locke, Shaftesbury et Hutcheson, intitulée Contesting Diversity in the Enlightenment and Beyond (Cambridge University Press, 2006), ainsi que six ouvrages collectifs.