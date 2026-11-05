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Steve Buscemi, Sam Rockwell et John Malkovich assistent à la projection spéciale de « Wild Horse Nine » au Whitby Hotel, le 4 novembre 2026 à New York.
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SORTIE CINE

5 novembre 2026

John Malkovich et Sam Rockwell, espions fatigués de l’Empire américain dans Wild Horse Nine

Wild Horse Nine est un film au ton instable, mêlant farce, drame historique, jeux de mots comiques et un portrait touchant d’amitié masculine.

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MOTS-CLES

John Malkovich , Sam Rockwell , Wild Horse Nine , film , Cinéma

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Andrew Dix

Les recherches d'Andrew Dix portent sur le cinéma hollywoodien (y compris le star system) ; le cinéma et la mondialisation ; les études sur l'adaptation ; la culture afro-américaine ; la littérature américaine du début du XIXe siècle à nos jours ; et les représentations du sport dans la littérature et le cinéma américains.