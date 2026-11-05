SORTIE CINE
5 novembre 2026
John Malkovich et Sam Rockwell, espions fatigués de l’Empire américain dans Wild Horse Nine
Wild Horse Nine est un film au ton instable, mêlant farce, drame historique, jeux de mots comiques et un portrait touchant d’amitié masculine.
4 min de lecture
THEMATIQUESCulture
Les recherches d'Andrew Dix portent sur le cinéma hollywoodien (y compris le star system) ; le cinéma et la mondialisation ; les études sur l'adaptation ; la culture afro-américaine ; la littérature américaine du début du XIXe siècle à nos jours ; et les représentations du sport dans la littérature et le cinéma américains.
Les recherches d'Andrew Dix portent sur le cinéma hollywoodien (y compris le star system) ; le cinéma et la mondialisation ; les études sur l'adaptation ; la culture afro-américaine ; la littérature américaine du début du XIXe siècle à nos jours ; et les représentations du sport dans la littérature et le cinéma américains.