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Le président russe Vladimir Poutine assiste à une cérémonie de dépôt de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu, près du mur du Kremlin, dans le centre de Moscou, le 9 mai 2026.
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MENACE

19 juin 2026

Jean-Luc Schaffhauser : « La probabilité d’une frappe russe sur l’OTAN ne cesse d’augmenter, et l’extension du parapluie nucléaire français nous expose à un risque que personne ne veut voir »

Les tensions avec la Russie ne cessent de se creuser. De la tentative d’incendie du domicile du premier ministre britannique à l’arrestation d’un homme soupçonné d’avoir voulu incendier une usine de fabrication de drones destinés à l’Ukraine en Haute Garonne, une forme de guerre hybride semble s’accentuer.

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MOTS-CLES

Russie , guerre hybride , Guerre en Ukraine , France , dissuasion nucléaire , parapluie nucléaire français , OTAN

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Luc Schaffhauser

Jean-Luc Schaffhauser a été conseiller municipal à Strasbourg et élu député européen en 2014 dans la circonscription Île-de-France, avec le soutien du Front national. Il a également été consultant pour le Groupe Dassault et pour Thales en Russie.

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