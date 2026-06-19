MENACE

19 juin 2026

Jean-Luc Schaffhauser : « La probabilité d’une frappe russe sur l’OTAN ne cesse d’augmenter, et l’extension du parapluie nucléaire français nous expose à un risque que personne ne veut voir »

Les tensions avec la Russie ne cessent de se creuser. De la tentative d’incendie du domicile du premier ministre britannique à l’arrestation d’un homme soupçonné d’avoir voulu incendier une usine de fabrication de drones destinés à l’Ukraine en Haute Garonne, une forme de guerre hybride semble s’accentuer.