"Je voulais vivre" Adélaïde de Clermont-Tonnerre
LITTERATURE
1 novembre 2025
“Je voulais vivre” d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre : Milady, sujet humain
Adélaïde de Clermont-Tonnerre ressuscite Milady de Winter et en fait une héroïne libre, complexe et humaine. Une réécriture audacieuse du mythe de Dumas, entre roman d’aventure et manifeste féministe.
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
