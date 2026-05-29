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"Je me souviens de la terre" de Sébastien Lepotvin est à découvrir au Théâtre de la Concorde.
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ATLANTI-CULTURE

29 mai 2026

"Je me souviens de la terre" de Sébastien Lepotvin : organiser la résistance contre la destruction de l’environnement

"Je me souviens de la terre" de Sébastien Lepotvin est à découvrir au Théâtre de la Concorde.

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Je me souviens de la terre , Sébastien Lepotvin , théâtre , pièce de théâtre , culture , culture tops , théâtre de la Concorde , écologie , environnement , planète , réchauffement climatique

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)