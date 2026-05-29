ATLANTI-CULTURE
29 mai 2026
"Je me souviens de la terre" de Sébastien Lepotvin : organiser la résistance contre la destruction de l’environnement
"Je me souviens de la terre" de Sébastien Lepotvin est à découvrir au Théâtre de la Concorde.
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A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)