Cette image satellite, fournie par Planet Labs PBC le 2 mars 2026, montre des panaches de fumée s'élevant à Dubaï après l'impact d'un projectile iranien.
REALPOLITIK

3 mars 2026

Israël, l’Iran et le retour de la puissance militaire : l’Europe ne peut rester spectatrice

La récente escalade entre Israël et l’Iran illustre que l’ère des conflits indirects et diplomatiques touche à sa fin. Pour l’Europe, la distinction entre instabilité extérieure et sécurité intérieure commence à s’effacer, rendant incontournable une réflexion sur sa souveraineté et sa capacité à agir face à la montée du hard power.

6 min de lecture

MOTS-CLES

europe , géopolitique , Puissance , Etats-Unis , Russie , Chine , Israël , Iran

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Nicoletta Kouroushi
Politologue et journaliste basée à Chypre

Nicoletta Kouroushi est politologue et journaliste basée à Chypre. Ses travaux ont été publiés dans des revues telles que Middle East Forum, Modern Diplomacy et la Geostrategic Forecasting Corporation. Elle est titulaire d’un master en études internationales et européennes de l’Université du Pirée.