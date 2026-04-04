LUTTE CONTRE LE FONDAMENTALISME
4 avril 2026
Islamisme et séparatisme : les curieux zigzags de MM. Nuñez et Macron
Entre durcissement législatif et hésitations politiques, la nouvelle offensive contre le séparatisme annoncée par le ministre de l’Intérieur relance le débat sur l’efficacité de l’action publique face à l’islamisme. À l’approche de la fin du quinquennat, les positions parfois contradictoires de l’exécutif interrogent sur la cohérence et la portée réelle de cette stratégie.
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Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
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Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.