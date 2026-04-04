LUTTE CONTRE LE FONDAMENTALISME

4 avril 2026

Islamisme et séparatisme : les curieux zigzags de MM. Nuñez et Macron

Entre durcissement législatif et hésitations politiques, la nouvelle offensive contre le séparatisme annoncée par le ministre de l’Intérieur relance le débat sur l’efficacité de l’action publique face à l’islamisme. À l’approche de la fin du quinquennat, les positions parfois contradictoires de l’exécutif interrogent sur la cohérence et la portée réelle de cette stratégie.