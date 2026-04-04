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Le ministre de l'Intérieur, Laurent Núñez, lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 31 mars 2026.
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LUTTE CONTRE LE FONDAMENTALISME

4 avril 2026

Islamisme et séparatisme : les curieux zigzags de MM. Nuñez et Macron

Entre durcissement législatif et hésitations politiques, la nouvelle offensive contre le séparatisme annoncée par le ministre de l’Intérieur relance le débat sur l’efficacité de l’action publique face à l’islamisme. À l’approche de la fin du quinquennat, les positions parfois contradictoires de l’exécutif interrogent sur la cohérence et la portée réelle de cette stratégie.

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MOTS-CLES

religion , France , islam , islamisme , séparatisme , fondamentalisme , Frères musulmans , Laurent Nunez , Emmanuel Macron , Ministre de l'intérieur

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Guylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  