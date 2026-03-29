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Ferghane Azihari et Alexandre Devecchio viennent de publier « L’Islam contre la modernité » et « Nous vivions côte à côte ».
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CHRONIQUES LITTERAIRES

29 mars 2026

"L’Islam contre la modernité" et "Nous vivions côte à côte", deux essais indispensables

Ferghane Azihari et Alexandre Devecchio livrent deux essais passionnants. « L’Islam contre la modernité » (Presses de la Cité) pour le premier, explore les origines autant que les abysses d'un choc civilisationnel. « Nous vivions côte à côte » (Fayard), pour le second, dissèque les raisons d’une France fracturée. Deux ouvrages complémentaires et indispensables, remarquablement écrits et documentés.

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MOTS-CLES

Alexandre Devecchio , Ferghane Azihari , Nous vivions côte à côte , L'islam contre la modernité , islam , religion , France , livre , société , immigration , assimilation

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

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