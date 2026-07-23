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Rassemblement en hommage au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, au Grand Mosalla, lors du deuxième jour des cérémonies funéraires à Téhéran, le 5 juillet 2026.
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23 juillet 2026

Iran : révélations sur ce livre apocalyptique qui inspire la dernière garde du régime des mollahs

Un document que nous nous sommes procuré éclaire d'un jour nouveau la dérive du régime iranien. Intitulé « Les six derniers mois avant la fin », cet ouvrage messianique irrigue aujourd'hui les cercles dirigeants d'une République islamique en roue libre. À sa tête, un Guide fantôme : Mojtaba Khamenei, dont on ignore s'il est en état de signer les actes qu'on lui fait porter. Derrière cette marionnette, un système d'hommes de l'ombre, de vétérans revenus d'entre les morts et de miliciens à gages tient le pays à bout de bras — prêt à tout, jusqu'au bout du nihilisme.

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livre , Iran , Six derniers mois , ayatollah Ali Khamenei , Etats-Unis , guerre , Moyen-Orient , Gardiens de la révolution

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).