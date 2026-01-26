Iran : L’ingénierie de l’horreur et le carnage systématique

Une femme brandit une pancarte « Make Iran Great » tandis que des manifestants chantent et scandent des slogans lors d’un rassemblement de soutien au peuple iranien à New York, le 18 janvier 2026. Selon des observateurs, les manifestations en Iran se sont calmées après une répression ayant fait des milliers de morts, une semaine après le début des plus importantes mobilisations depuis des années contre le système théocratique du pays. (Image d'illustration)