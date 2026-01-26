POLITIQUE
Une femme brandit une pancarte « Make Iran Great » tandis que des manifestants chantent et scandent des slogans lors d’un rassemblement de soutien au peuple iranien à New York, le 18 janvier 2026. Selon des observateurs, les manifestations en Iran se sont calmées après une répression ayant fait des milliers de morts, une semaine après le début des plus importantes mobilisations depuis des années contre le système théocratique du pays. (Image d'illustration)

MASSACRE INVISIBLE

26 janvier 2026

Iran : L’ingénierie de l’horreur et le carnage systématique

Marzieh Mohibi est une avocate iranienne réfugiée en France. Elle décrypte la réalité des massacres de masse perpétrés par le régime iranien contre sa population.

Avocate

Marzieh Mohebi est avocate, chercheuse indépendante, militante pour les droits des femmes, militante sociale et juriste. Elle est réfugiée en France.