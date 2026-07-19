REGIME IRANIEN
19 juillet 2026
Iran : la fuite en avant, mais jusqu’où ?
Malgré les frappes américaines, les difficultés économiques et l'affaiblissement de son appareil militaire, le régime iranien continue de durcir le ton et menace Washington d'une nouvelle escalade après la mort de deux soldats américains en Jordanie. Jusqu'où Téhéran peut-il pousser cette logique de confrontation sans mettre en péril sa propre survie ?
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MOTS-CLESMojtaba Khamenei , Iran , régime iranien , mollahs , États-Unis , Donald Trump , bombardements , militaires , Jordanie , Moyen-Orient , Ali Khamenei , europe , israël , guerre , défense , tensions , moyens , Gardiens de la Révolution , missiles , pétrole , monnaie iranienne
THEMATIQUESInternational
Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).
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Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).