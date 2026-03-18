POINT DE VUE
18 mars 2026
Iran islamique réel, ou fantasme illusoire ? Ces éléments qui fragilisent la coalition israélo-américaine
1 - "Les galets, au fond de la rivière" - Religion de 90% des 90 millions d'iraniens et de 70% des 48 millions d'irakiens, le chi'isme duodécimain baigne d'origine dans l'ésotérisme et le mysticisme. Fondateur de l'Iran islamique, l'imam Khomeini fut un grand maître d'"Irfan", le soufisme chi'ite. Or dans une telle théocratie - surtout dans la répression ou la guerre - pouvoir apparent et souverain réel peuvent diverger.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.