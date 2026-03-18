POINT DE VUE

18 mars 2026

Iran islamique réel, ou fantasme illusoire ? Ces éléments qui fragilisent la coalition israélo-américaine

1 - "Les galets, au fond de la rivière" - Religion de 90% des 90 millions d'iraniens et de 70% des 48 millions d'irakiens, le chi'isme duodécimain baigne d'origine dans l'ésotérisme et le mysticisme. Fondateur de l'Iran islamique, l'imam Khomeini fut un grand maître d'"Irfan", le soufisme chi'ite. Or dans une telle théocratie - surtout dans la répression ou la guerre - pou­voir apparent et souverain réel peuvent diverger.