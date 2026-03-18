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Cette photographie, prise lors d'une visite organisée pour les médias étrangers, montre un drapeau national iranien hissé sur la mosquée Beheshti, endommagée lors des récentes manifestations, à Téhéran, le 21 janvier 2026.
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POINT DE VUE

18 mars 2026

Iran islamique réel, ou fantasme illusoire ? Ces éléments qui fragilisent la coalition israélo-américaine

1 - "Les galets, au fond de la rivière" - Religion de 90% des 90 millions d'iraniens et de 70% des 48 millions d'irakiens, le chi'isme duodécimain baigne d'origine dans l'ésotérisme et le mysticisme. Fondateur de l'Iran islamique, l'imam Khomeini fut un grand maître d'"Irfan", le soufisme chi'ite. Or dans une telle théocratie - surtout dans la répression ou la guerre - pou­voir apparent et souverain réel peuvent diverger.

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MOTS-CLES

Iran , islam , chiites , Maktab , Hezbollah

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 