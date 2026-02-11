POLITIQUE
Une femme passe devant un immense drapeau national iranien accroché à l'extérieur de la mosquée Emamzadeh Saleh, place Tajrish, au nord de Téhéran, le 12 mars 2024.
REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN

11 février 2026

Iran : 47 ans de sang et de honte

Le 11 février, la république islamique d’Iran fête le 47ème anniversaire de son avènement. 47 ans de dictature et de répression sanglante. 47 ans de folie meurtrière, 47 ans de menaces terroristes et de diplomatie de la terreur. Et 47 ans de honte : celle des démocraties occidentales qui regardent ailleurs lorsque le régime de Téhéran massacre sa population.

Photo of Jean-Marie Montali
Jean-Marie Montali Go to Jean-Marie Montali page

MOTS-CLES

République islamique , Iran , anniversaire , Ali Khamenei , ayatollah

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marie Montali image
Jean-Marie Montali

Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.

