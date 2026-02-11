REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN

11 février 2026

Iran : 47 ans de sang et de honte

Le 11 février, la république islamique d’Iran fête le 47ème anniversaire de son avènement. 47 ans de dictature et de répression sanglante. 47 ans de folie meurtrière, 47 ans de menaces terroristes et de diplomatie de la terreur. Et 47 ans de honte : celle des démocraties occidentales qui regardent ailleurs lorsque le régime de Téhéran massacre sa population.