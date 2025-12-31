Si Collapsocratie et Algorithmocratie peuvent être perçues comme deux régimes fictifs avec une visée mondialiste, on note toutefois une progrès disparate au niveau local.
BILAN 2025
31 décembre 2025
L’intérêt pour la politique scientifique progresse à petits pas dans l’opinion tandis que la Collapsocratie s’accroche au pouvoir et l’Algorithmocratie écrase tout sur son passage
S’il est impossible de citer un seul événement prédominant dans le bilan de l’année 2025, on peut clairement observer à l’oeil nu les tensions idéologiques qui tiraillent l’histoire contemporaine : la Collapsocratie et l’Algorithmocratie continuent toutes les deux de progresser au détriment des classes moyennes.
Docteur en histoire des sciences et technologies, Jean-Paul Oury est consultant et éditeur en chef du site Europeanscientist. com. Il est l'auteur de Greta a ressuscité Einstein (VA Editions, 2022), La querelle des OGM (PUF, 2006), Manifester des Alter-Libéraux (Michalon, 2007), OGM Moi non plus, (Business Editions, 2009) et Greta a tué Einstein: La science sacrifiée sur l’autel de l'écologisme (VA Editions, 2020).
