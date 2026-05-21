MAUVAISE REPONSE
21 mai 2026
Interdire les réseaux sociaux aux adolescents est une illusion politique
Face au malaise adolescent, les gouvernements européens cherchent un bouc émissaire technologique plutôt qu’une véritable stratégie éducative.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESréseaux sociaux , interdiction , jeunes , Adolescents , Plateformes numériques , restriction d'âge , vpn
THEMATIQUESTribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Gaspare Jucan Sicignano est professeur contractuel et chercheur en droit pénal et nouvelles technologies à l’Université de Naples, Italie.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Gaspare Jucan Sicignano est professeur contractuel et chercheur en droit pénal et nouvelles technologies à l’Université de Naples, Italie.