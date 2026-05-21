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Partout en Occident, la même idée progresse : si les réseaux sociaux rendent les adolescents anxieux, fragiles ou dépendants, alors il suffirait d’éloigner les adolescents des réseaux sociaux.
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MAUVAISE REPONSE

21 mai 2026

Interdire les réseaux sociaux aux adolescents est une illusion politique

Face au malaise adolescent, les gouvernements européens cherchent un bouc émissaire technologique plutôt qu’une véritable stratégie éducative.

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MOTS-CLES

réseaux sociaux , interdiction , jeunes , Adolescents , Plateformes numériques , restriction d'âge , vpn

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A PROPOS DES AUTEURS
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Gaspare Jucan Sicignano

Gaspare Jucan Sicignano est professeur contractuel et chercheur en droit pénal et nouvelles technologies à l’Université de Naples, Italie.