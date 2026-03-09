POLITIQUE
Le candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, prononce un discours lors d'une réunion de la gauche unie à La Bellevilloise à Paris, le 14 janvier 2026.
9 mars 2026

Interdire Airbnb, la proposition du candidat socialiste à la mairie de Paris qui ne règlera rien à la crise du logement dans la capitale mais plombera son économie

Interdire les locations Airbnb à Paris, comme le propose le candidat socialiste Emmanuel Grégoire pour les municipales, ne suffirait pas à résoudre la pénurie de logements dans la capitale. Si les locations saisonnières ont contribué à réduire l’offre locative classique, leur suppression pourrait aussi entraîner des effets économiques et immobiliers inattendus, sans traiter les causes structurelles de la crise. Décryptage.

Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

