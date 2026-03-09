MAUVAISE SOLUTION
9 mars 2026
Interdire Airbnb, la proposition du candidat socialiste à la mairie de Paris qui ne règlera rien à la crise du logement dans la capitale mais plombera son économie
Interdire les locations Airbnb à Paris, comme le propose le candidat socialiste Emmanuel Grégoire pour les municipales, ne suffirait pas à résoudre la pénurie de logements dans la capitale. Si les locations saisonnières ont contribué à réduire l’offre locative classique, leur suppression pourrait aussi entraîner des effets économiques et immobiliers inattendus, sans traiter les causes structurelles de la crise. Décryptage.
MOTS-CLESParis , Emmanuel Grégoire , candidat , municipales 2026 , Airbnb , marché immobilier , crise du logement
THEMATIQUESPolitique
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
