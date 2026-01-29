©
Les filles ont une certaine utilisation des réseaux sociaux, les garçons une autre.
ALERTE A LA PANIQUE MORALE
29 janvier 2026
Vers une interdiction des réseaux sociaux… pour rien ? Une vaste étude longitudinale britannique fait voler en éclats la certitude qu’ils auraient un impact négatif sur les ados
Une étude britannique menée par Qiqi Cheng, Margarita Panayiotou, Turi Reiten Finseras, Amanda Iselin Olesen Andersen et Neil Humphrey de l’Université de Manchester et de l'Institut norvégien de santé publique s'intéresse aux effets de l’utilisation des technologies numériques par les adolescents sur leur santé mentale. Elle bat en brèche une idée répandue selon laquelle l'utilisation des réseaux sociaux serait un facteur causal majeur de leurs difficultés de santé mentale.
14 min de lecture
THEMATIQUESSociété
Pierre Duriot est enseignant du primaire. Il s’est intéressé à la posture des enfants face au métier d’élève, a travaillé à la fois sur la prévention de la difficulté scolaire à l’école maternelle et sur les questions d’éducation, directement avec les familles. Pierre Duriot est Porte parole national du parti gaulliste : Rassemblement du Peuple Français.
Il est l'auteur de Ne portez pas son cartable (L'Harmattan, 2012) et de Comment l’éducation change la société (L’harmattan, 2013). Il a publié en septembre Haro sur un prof, du côté obscur de l'éducation (Godefroy de Bouillon, 2015).
Olivier Duris est un psychologue clinicien sur Paris. Il traite notamment la clinique des enfants/adolescents et la médiation numérique.
Populaires
Pierre Duriot est enseignant du primaire. Il s’est intéressé à la posture des enfants face au métier d’élève, a travaillé à la fois sur la prévention de la difficulté scolaire à l’école maternelle et sur les questions d’éducation, directement avec les familles. Pierre Duriot est Porte parole national du parti gaulliste : Rassemblement du Peuple Français.
Il est l'auteur de Ne portez pas son cartable (L'Harmattan, 2012) et de Comment l’éducation change la société (L’harmattan, 2013). Il a publié en septembre Haro sur un prof, du côté obscur de l'éducation (Godefroy de Bouillon, 2015).
Olivier Duris est un psychologue clinicien sur Paris. Il traite notamment la clinique des enfants/adolescents et la médiation numérique.