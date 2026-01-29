ALERTE A LA PANIQUE MORALE

29 janvier 2026

Vers une interdiction des réseaux sociaux… pour rien ? Une vaste étude longitudinale britannique fait voler en éclats la certitude qu’ils auraient un impact négatif sur les ados

Une étude britannique menée par Qiqi Cheng, Margarita Panayiotou, Turi Reiten Finseras, Amanda Iselin Olesen Andersen et Neil Humphrey de l’Université de Manchester et de l'Institut norvégien de santé publique s'intéresse aux effets de l’utilisation des technologies numériques par les adolescents sur leur santé mentale. Elle bat en brèche une idée répandue selon laquelle l'utilisation des réseaux sociaux serait un facteur causal majeur de leurs difficultés de santé mentale.