REGARD CRITIQUE

6 avril 2026

(In)sécurité des Français : mais que fait donc M. Nunez ?

74 % des Français estiment qu'un gang de narcotrafiquants peut contrôler un territoire ou une commune. 27 % déclarent avoir subi un cambriolage. Des sicarios mexicains opèrent désormais dans la région lyonnaise. Et pendant ce temps, la Police nationale organise des séminaires sur les chasses d'eau double flux et l'éclairage LED. Alors que la France s'enfonce dans un tsunami de stupéfiants sans précédent, le ministre de l'Intérieur Nunez semble plus occupé à soigner les apparences qu'à mettre sa police en ordre de bataille.