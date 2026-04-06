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Un gendarme observe une importante opération antidrogue dans le complexe résidentiel « La Cité des Oliviers », dans le quartier de Sainte-Marthe, au nord de Marseille, le 9 décembre 2025.
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REGARD CRITIQUE

6 avril 2026

(In)sécurité des Français : mais que fait donc M. Nunez ?

74 % des Français estiment qu'un gang de narcotrafiquants peut contrôler un territoire ou une commune. 27 % déclarent avoir subi un cambriolage. Des sicarios mexicains opèrent désormais dans la région lyonnaise. Et pendant ce temps, la Police nationale organise des séminaires sur les chasses d'eau double flux et l'éclairage LED. Alors que la France s'enfonce dans un tsunami de stupéfiants sans précédent, le ministre de l'Intérieur Nunez semble plus occupé à soigner les apparences qu'à mettre sa police en ordre de bataille.

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MOTS-CLES

Insécurité , sondage , Cambriolages , violences , Ministre de l'intérieur , Laurent Nunez , drogues , trafics

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

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