Pour Stéphane Vojetta, la priorité numéro un est de protéger la liberté d’expression.
REGULATION
14 janvier 2026
Influenceurs en ligne : la course sans fin du législateur face aux dérives des plateformes
Malgré la loi de 2023, l’économie de l’influence se transforme plus vite que la régulation. Co-rapporteur d’un rapport parlementaire sur les dérives de l’influence numérique, le député Stéphane Vojetta revient sur l’adaptation constante des plateformes - de TikTok à Kick -, sur les stratégies de contournement des influenceurs, et les leviers encore disponibles pour reprendre le contrôle démocratique face à des modèles économiques fondés sur l’addiction, la viralité et la captation de l’attention.
Stéphane Vojetta est député de la cinquième circonscription des Français de l’étranger et apparenté au groupe Ensemble pour la République.
