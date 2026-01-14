REGULATION

14 janvier 2026

Influenceurs en ligne : la course sans fin du législateur face aux dérives des plateformes

Malgré la loi de 2023, l’économie de l’influence se transforme plus vite que la régulation. Co-rapporteur d’un rapport parlementaire sur les dérives de l’influence numérique, le député Stéphane Vojetta revient sur l’adaptation constante des plateformes - de TikTok à Kick -, sur les stratégies de contournement des influenceurs, et les leviers encore disponibles pour reprendre le contrôle démocratique face à des modèles économiques fondés sur l’addiction, la viralité et la captation de l’attention.