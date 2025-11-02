À Amman, la capitale jordanienne, des manifestants brandissent des drapeaux palestiniens ainsi que celui des Frères musulmans lors d'un rassemblement de soutien aux Palestiniens, le 27 janvier 2023.
FONDAMENTALISME 2.0
2 novembre 2025
Influenceurs de masses : cet empire médiatique que se sont construits les Frères musulmans à travers le monde
Interdits dans leurs pays d’origine mais omniprésents sur Internet, les Frères musulmans ont su convertir la défaite politique en victoire culturelle. Grâce à une galaxie d’influenceurs, de médias et d’associations, ils imposent leur vision du monde dans l’espace numérique arabophone et européen. Une stratégie d’entrisme décentralisée, pensée pour l’ère des algorithmes, qui transforme la confrérie en acteur majeur du soft power islamiste global.
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
