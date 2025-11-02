FONDAMENTALISME 2.0

2 novembre 2025

Influenceurs de masses : cet empire médiatique que se sont construits les Frères musulmans à travers le monde

Interdits dans leurs pays d’origine mais omniprésents sur Internet, les Frères musulmans ont su convertir la défaite politique en victoire culturelle. Grâce à une galaxie d’influenceurs, de médias et d’associations, ils imposent leur vision du monde dans l’espace numérique arabophone et européen. Une stratégie d’entrisme décentralisée, pensée pour l’ère des algorithmes, qui transforme la confrérie en acteur majeur du soft power islamiste global.