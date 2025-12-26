©
Le 31 mars 2025, le Tribunal correctionnel décidait de condamner le Rassemblement National et Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national au Parlement européen.
26 décembre 2025
Inéligibilité de Marine Le Pen : 2025 ou l’année de la crispation de la justice
C’était le début du printemps, le 31 mars 2025. Le Tribunal correctionnel décidait de condamner le Rassemblement National et Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national au Parlement européen.
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023).
