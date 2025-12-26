POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le 31 mars 2025, le Tribunal correctionnel décidait de condamner le Rassemblement National et Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national au Parlement européen.

©

Le 31 mars 2025, le Tribunal correctionnel décidait de condamner le Rassemblement National et Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national au Parlement européen.

BILAN 2025

26 décembre 2025

Inéligibilité de Marine Le Pen : 2025 ou l’année de la crispation de la justice

C’était le début du printemps, le 31 mars 2025. Le Tribunal correctionnel décidait de condamner le Rassemblement National et Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national au Parlement européen.

Photo of Bertrand Saint-Germain
Bertrand Saint-Germain Go to Bertrand Saint-Germain page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

inéligibilité , Marine Le Pen , rassemblement national , Justice , exécution provisoire

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Saint-Germain image
Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023).

Populaires

1Cette étude qui montre que plus l’IA devient intelligente, moins elle risque de remplacer totalement nos emplois
2Il n’y a qu’un seul pays développé au monde dont la natalité se maintienne : mais quel est donc son secret ?
3Ces musées consacrés au crimes du communisme dont les communistes ne veulent pas entendre parler
4Souveraineté vs liberté d’expression : le match (très) nul dans lequel Etats-Unis ET Europe se prennent tout autant les pieds dans le tapis
5Crise énergétique européenne : et si tout était résolu ?
6République au bord de la crise de nerfs : cette nouvelle France que révèle la tempête autour de la commission sur l’audiovisuel public
7Le torchon brûle entre Paris et Berlin mais jusqu’où pourrait aller la colère de Merz ?