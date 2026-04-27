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MOMENT DE VERITE

27 avril 2026

Industrie de défense : la guerre en Iran agit en révélateur brutal des limites françaises

Sous pression permanente depuis la guerre en Ukraine, l’industrie française de défense se retrouve confrontée à un test grandeur nature avec l’embrasement du Moyen-Orient. Derrière les discours sur “l’économie de guerre”, une réalité plus complexe apparaît : celle d’un appareil productif encore insuffisamment préparé à soutenir un conflit long et intense.

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , industrie de la défense , France , munitions , missiles , avions , conflit de haute intensité , Etats-Unis , Bourse

THEMATIQUES

Défense
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Emmanuel Cahour

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