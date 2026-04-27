MOMENT DE VERITE

27 avril 2026

Industrie de défense : la guerre en Iran agit en révélateur brutal des limites françaises

Sous pression permanente depuis la guerre en Ukraine, l’industrie française de défense se retrouve confrontée à un test grandeur nature avec l’embrasement du Moyen-Orient. Derrière les discours sur “l’économie de guerre”, une réalité plus complexe apparaît : celle d’un appareil productif encore insuffisamment préparé à soutenir un conflit long et intense.