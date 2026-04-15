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Une carte du détroit de Malacca, un passage maritime entre l'Indonésie (visible en bas à gauche sur la carte) et la Malaisie (visible en haut à gauche sur la carte).
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ET PENDANT CE TEMPS LA

15 avril 2026

Indonésie : le reste du monde regarde Ormuz, Trump tourne son attention vers le Détroit de Malacca

Pendant que l’attention internationale reste braquée sur le détroit d’Ormuz, symbole classique des tensions énergétiques, un autre point de passage, plus discret mais potentiellement bien plus structurant, s’impose au cœur de la rivalité entre grandes puissances : le Strait of Malacca. En renforçant ses liens militaires avec l’Indonésie, Donald Trump semble déplacer le centre de gravité stratégique vers ce goulet d’étranglement essentiel au commerce mondial et à l’approvisionnement énergétique de la Chine. Une approche qui réactive les analyses du stratège naval américain Alfred Thayer Mahan et fait écho au “dilemme de Malacca” formulé dès 2003 par Hu Jintao.

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MOTS-CLES

Détroit d'Ormuz , détroit de Malacca , Donald Trump , Etats-Unis , Iran , Crise énergétique , pétrole , Indonésie , Chine , Asie du Sud-Est

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Damien Damien

Damien est un ancien officier du renseignement, expert en gestion de crise et en géopolitique, avec une spécialisation pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique. Il s'exprime sous pseudonyme.