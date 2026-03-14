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Des documents non datés fournis par le département de la Justice américain le 30 janvier 2026, dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein.
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AUTOPSIE

14 mars 2026

L'incroyable "suicide" de Jeffrey Epstein

La mort de Jeffrey Epstein, officiellement qualifiée de suicide en août 2019 dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de New York, continue de soulever de lourdes interrogations. Documents judiciaires, éléments d’autopsie, défaillances de surveillance et révélations issues d’un rapport du FBI aujourd’hui déclassifié dessinent un enchaînement d’anomalies difficilement explicable.

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MOTS-CLES

Jeffrey Epstein , suicide , affaire Epstein , Enquête , investigations , Justice , Ghislaine Maxwell , prison , cellules , gardiens de prison , caméras de surveillance , homicide , FBI , assassinat , théorie du complot

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

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